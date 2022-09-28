مشروع فيلم "عزيز هالة" يعكس الحس الإبداعي للسينما السعودية

يشارك مشروع فيلم "عزيز هالة" للمخرجة السعودية جواهر العامري، ضمن قائمة المشاريع المختارة للمشاركة في النسخة التاسعة لملتقى القاهرة السينمائي، الذي يُعقد ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، المقررة إقامتها خلال فعاليات الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل.