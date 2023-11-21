"ما بعد الإنتاج في صناعة الفيلم السينمائي".. ورشة عمل لـ"هيئة الأفلام"

وسرد الشافعي، مجموعة من الأخطاء التي يقع فيها صُناع الأفلام في تجاربهم الأولى، وقدّم مجموعة من الإرشادات، منها: ضرورة الاطلاع ومشاهدة عديد من الأفلام، والتعرف على القواعد الخاصة بصناعة الأعمال السينمائية، وتجنب المقدمات الكثيرة في بداية الفيلم، وعدم صناعة أفلام لمجرد المشاركة في المهرجانات، والابتعاد عن المبالغة في إيصال الفكرة بشكلٍ مباشر خوفاً من عدم وصولها للمشاهد، ليختتم الورشة بتنظيم تمرين ارتجالي جماعي للمشاركين.