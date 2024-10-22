بمشاركة 24 فريقًا.. انطلاق "هاكثون الإبل" لتعزيز قيمة الموروث الثقافي للمملكة

ومن جهة أخرى، أشار رئيس مجلس الأمناء إلى أن المركز وبالشراكة مع نادي الإبل وبنك التنمية الاجتماعية؛ يسعى إلى تنفيذ مثل هذه المبادرات النوعية التي تُسهم في تعزيز موروثنا الثقافي، وخلق فرص تنموية للمجتمع، وتوليد وظائف نوعية مستدامة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأصيلاً لمكانة الإبل الراسخة، بوصفها موروثًا ثقافيًا أصيلاً، وتفاعلاً مع برامج وزارة الثقافة التي أعلنت عن تسمية عام 2024 بـ "عام الإبل".