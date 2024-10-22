بمشاركة 24 فريقًا.. انطلاق "هاكثون الإبل" لتعزيز قيمة الموروث الثقافي للمملكة

تزامنًا مع جهود المملكة العربية السعودية في الاحتفاء بعام الإبل 2024 انطلقت مبادرة "هاكاثون الإبل"، بالشراكة بين القطاع الخاص غير الربحي ونادي الإبل وبنك التنمية الاجتماعي، وذلك بمقر جادة 30 في حائل.
وتفصيلاً، تأتي هذه المبادرة من "مركز صالح الرخيص الثقافي"؛ لتجسد تطلعات القيادة الرشيدة لتطوير المقومات الثقافية والتنموية والاقتصادية للإبل، وتأكيدًا لأهمية القطاع؛ بوصفه جزءًا من التراث الوطني وركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في هذا المجال، وذلك ضمن السعي إلى تحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030".
وجمع "الهاكاثون" نخبة من رواد الأعمال والمطورين والخبراء. ووصل عدد المسجلين إلى أكثر من 600 مشارك، وتم اختيار 24 فريقًا للمشاركة بأفكارهم، وتم تأهيل المشاركين وتقديم دورات تدريبية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في ريادة الأعمال من بنك التنمية.
وقام رئيس مجلس أمناء المركز المهندس عبدالله الرخيص، بتسليم الفائزين وعددهم 10 بجائزة الهاكاثون البالغة مئتي ألف ريال.
ويستمر "الهاكاثون"، بمسرعة الأعمال لمدة شهرين، تُختتم بالإعلان عن (5) مشروعات فائزة تحصل على جوائز نقدية، كما ستدخل هذه المشروعات الفائزة مرحلة احتضان في "جادة 30" لمدة 9 أشهر لضمان استدامتها ونموها.
ومن جهة أخرى، أشار رئيس مجلس الأمناء إلى أن المركز وبالشراكة مع نادي الإبل وبنك التنمية الاجتماعية؛ يسعى إلى تنفيذ مثل هذه المبادرات النوعية التي تُسهم في تعزيز موروثنا الثقافي، وخلق فرص تنموية للمجتمع، وتوليد وظائف نوعية مستدامة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتأصيلاً لمكانة الإبل الراسخة، بوصفها موروثًا ثقافيًا أصيلاً، وتفاعلاً مع برامج وزارة الثقافة التي أعلنت عن تسمية عام 2024 بـ "عام الإبل".
وأكد أن "هاكاثون الإبل" حظي بدعم ورعاية الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل، ودعم رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، وحضور الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الحميدي، مبينًا أن المركز يسعى من خلال برامجه إلى تنمية المجتمع وتحقيق أهدافه الثقافية التي تنبع من إرثنا الحضاري والتراثي.