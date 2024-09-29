معرض الكتاب بالرياض.. كاتب أمريكي يُشيد بريادة المملكة في ابتكارات الطاقة المتجددة

أشاد الكاتب الأمريكي والتر إيزاكسون، بنمو ريادة الأعمال في المملكة خاصة في قطاعات الطاقة والتنمية، لافتًا إلى الثورة التنموية التي تشهدها المملكة خاصة في الطاقة المتجددة والمتمثلة في تنامي عمليات الابتكار وانتشار الألواح الشمسية.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الحوارية "قيادة خالدة الأثر: دروس من أعظم عقول التاريخ"، التي أقيمت بمعرض الرياض الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، والمقام بجامعة الملك سعود في المدة من 26 سبتمبر الجاري حتى 5 أكتوبر المقبل.
أدارت الجلسة ياسمين الخويطر التي أشارت في مقدمتها إلى مسيرة والتر إيزاكسون في كتابة السير الذاتية لشخصيات مهمة عالميًّا، وتناوله مفهوم القيادة لدى أهم الشخصيات العالمية الذين كتب سيرهم الذاتية.
وتحدث إيزاكسون عن ثورة الإبداع لدى أهم الشخصيات العالمية المبتكرة الذين يعدّون قادة في مجالاتهم، وتناول سيرهم الذاتية وعايش بعضهم عن قرب، منوهًا إلى ضرورة توافر عدد من العوامل لتحفيز الإبداع عمليًّا، منها الفضول ورغبة الاستكشاف والتفكير خارج الصندوق، وكذلك الشغف والتواضع مع التوازن والبساطة في الأداء، إضافة إلى تحديد المهام بدقة، وأن يكون العمل وفق قيم أخلاقية.
وتطرق إلى مراحل الثورة الإبداعية عبر العصور، بدءًا من الثورة الفكرية والعلمية التي ظهر فيها بنيامين فرانكلين، ومن بعدها النووية التي عايشها أينشتاين، ثم الرقمية بالحضور القوي لستيف جوبز، وصولًا إلى الثورة الفضائية التي يقودها إيلون ماسك.
ويُقام معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 هذا العام تحت شعار "الرياض تقرأ" بهدف تعزيز مكانة المملكة الثقافية التاريخية والحديثة إقليميًّا وعالميًّا، ويتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية، ويقدم برنامجًا ثقافيًّا ثريًّا يتضمن أكثر من 200 فعالية تناسب جميع الأعمار، وتشمل العديد من الندوات والجلسات الحوارية، والمحاضرات والأمسيات الشعرية وورش العمل التي سيقدمها نخبة من الأدباء والمفكرين والمثقفين من السعودية، وعدد من دول العالم، وتناقش موضوعات مختلفة في شتى المجالات.