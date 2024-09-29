معرض الكتاب بالرياض.. كاتب أمريكي يُشيد بريادة المملكة في ابتكارات الطاقة المتجددة

ويُقام معرض الرياض الدولي للكتاب 2024 هذا العام تحت شعار "الرياض تقرأ" بهدف تعزيز مكانة المملكة الثقافية التاريخية والحديثة إقليميًّا وعالميًّا، ويتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية، ويقدم برنامجًا ثقافيًّا ثريًّا يتضمن أكثر من 200 فعالية تناسب جميع الأعمار، وتشمل العديد من الندوات والجلسات الحوارية، والمحاضرات والأمسيات الشعرية وورش العمل التي سيقدمها نخبة من الأدباء والمفكرين والمثقفين من السعودية، وعدد من دول العالم، وتناقش موضوعات مختلفة في شتى المجالات.