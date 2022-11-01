مركز الملك عبدالعزيز للحوار يعلن الفائز بمسابقة تصميم شعار التسامح

وجاءت المسابقة تحقيقًا لأهداف المركز في نشر ثقافة الحوار والتسامح والتعايش، واستثمار الفنون الإبداعية لدى شباب وشابات الوطن، في إيصال رسالته وتحقيق أهدافه، وتأتي انطلاقًا من الدور الكبير الذي يضطلع به الفن، بوصفه إحدى أدوات القوى الناعمة التي تساعد في تعزيز وترسيخ منظومة القيم الإنسانية الإيجابية للمحافظة على النسيج المجتمعي.