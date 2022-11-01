مركز الملك عبدالعزيز للحوار يعلن الفائز بمسابقة تصميم شعار التسامح

أعلن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الفائز بمسابقة " شعار التسامح"، والتي أطلقها المركز مؤخرًا، وشهدت تنافس 19 متسابقًا من المبدعين والمبدعات في مجال التصميم.
وفاز المتسابق عبدالرحمن بن حمد السبيعي على جائزة أفضل عمل، بعد أن أجازته لجنة التحكيم التي تضم مجموعة من الخبراء في مجال التصميم والفنون البصرية واستيفاء الضوابط والمعايير العلمية المحددة للجائزة، وذلك يوم الاثنين 6 ربيع الآخر 1444هــ الموافق 31 أكتوبر 2022م.
وجاءت المسابقة تحقيقًا لأهداف المركز في نشر ثقافة الحوار والتسامح والتعايش، واستثمار الفنون الإبداعية لدى شباب وشابات الوطن، في إيصال رسالته وتحقيق أهدافه، وتأتي انطلاقًا من الدور الكبير الذي يضطلع به الفن، بوصفه إحدى أدوات القوى الناعمة التي تساعد في تعزيز وترسيخ منظومة القيم الإنسانية الإيجابية للمحافظة على النسيج المجتمعي.
يُذكر أن المركز قد نظم ورشة عمل تحت عنوان: "تصميم شعار التسامح" استضاف مصممين ومصممات للمشاركة، ضمن مسابقة أفضل تصميم شعار يترجم مفهوم التسامح بمنظور وطني وعالمي، وتشجيعًا من المركز للأفراد ومؤسسات المجتمع للمشاركة في الحوار بمختلف الأدوار، وخصص المركز مبلغ أربعين ألف ريال للفائز بأفضل تصميم.