بعد اكتمال الترميم.. إعادة افتتاح مركز الملك فهد الثقافي اليوم بأوبرا "زرقاء اليمامة"

تستعد وزارة الثقافة لإعادة افتتاح مركز الملك فهد الثقافي اليوم، بعد اكتمال عمليات ترميمه وتطويره، وذلك ضمن جهود الوزارة لجعل المركز مجمّعاً ثقافياً شاملاً، يضمّ أقساماً متعددة، ومسرحاً رئيسياً بسعة 2750 مقعداً، ويستضيف مجموعة واسعة من الأنشطة الثقافية والفنية من معارض، ومحاضرات، وعروض مسرحية.
وسيبدأ المركز نشاطه بالعروض الأولى لأوبرا "زرقاء اليمامة" التي تستمر خلال الفترة من 25 أبريل الجاري وحتى 4 مايو المقبل.
وتُعدُّ "زرقاء اليمامة" أول أوبرا سعودية، وأكبر أوبرا عربية على مستوى العالم من إنتاج هيئة المسرح والفنون الأدائية، التي تجمع بين المواهب المحلية والعالمية المتمرسة والمتميزة بأداء النصوص الأوبرالية المكتوبة باللغة العربية، وتتناول حكاية "زرقاء اليمامة" الشخصية الشهيرة في تاريخ العرب خلال عصر ما قبل الإسلام.
وتأتي استضافة مركز الملك فهد الثقافي للعرض الافتتاحي لأوبرا "زرقاء اليمامة"، بدايةً لسلسة من البرامج الثقافية المتنوعة التي سيتم تفعيلها من خلال مرافق المركز العديدة، ومنها صالة عروض فنية، ومسرح رئيسي ومسرحان إضافيان، ومطعم فاخر، ومتجر للهدايا التذكارية، بالإضافة إلى قاعة متعددة الاستخدامات، وحديقة فريدة في المنطقة المحيطة بالمركز، تم تصميمها بالتعاون مع مشروع الرياض الخضراء.
ويعد مشروع تطوير وتجديد مركز الملك فهد الثقافي أحد مشاريع التطوير الإنشائية التي تنفذها الوزارة ضمن مبادرة "تطوير البنية التحتية الثقافية" التي تندرج تحت مظلة برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وقد عملت الوزارة على ترميم المركز وفق الطراز السلماني، وذلك في إطار جهودها لجعل المركز منصة رائدة متعددة التخصصات، ومركزاً زاخراً بالثقافة والفنون، ومساحة للحوار، وتبادل الخبرات، ووجهة ثقافية عالمية تجذب الزوار من داخل المملكة وخارجها، وتقدّم أفضل التجارب الفنية والثقافية للجمهور بجميع فئاته.