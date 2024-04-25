بعد اكتمال الترميم.. إعادة افتتاح مركز الملك فهد الثقافي اليوم بأوبرا "زرقاء اليمامة"

وتأتي استضافة مركز الملك فهد الثقافي للعرض الافتتاحي لأوبرا "زرقاء اليمامة"، بدايةً لسلسة من البرامج الثقافية المتنوعة التي سيتم تفعيلها من خلال مرافق المركز العديدة، ومنها صالة عروض فنية، ومسرح رئيسي ومسرحان إضافيان، ومطعم فاخر، ومتجر للهدايا التذكارية، بالإضافة إلى قاعة متعددة الاستخدامات، وحديقة فريدة في المنطقة المحيطة بالمركز، تم تصميمها بالتعاون مع مشروع الرياض الخضراء.