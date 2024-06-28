بالتعاون مع هيئة الأدب والنشر والترجمة.. مجمع الملك سلمان العالمي ينظم ندوة عن "اللغة العربية والكورية الواقع وآفاق المستقبل" بمعرض سيئول الدولي للكتاب

وأكد استاذ اللغويات بجامعة الملك سعود الدكتور محمد سالم الشهري أن اللغة هي عبارة عن وعاء ثقافي، ومرآة للحضارة وهي أهم أداة من خلالها نستطيع أن ننقل الأفكار والمفاهيم عبر الشعوب، موضحًا على أن نظرية وفرضية النسبة اللغوية هي ما تؤكد ذلك، فاللغة التي يتحدث بها الفرد توضح تصوراته ومفاهيمه، وتؤثر أيضاً على إدراكه للظواهر الكونية المحيطة به، بما في ذلك المفاهيم الاجتماعية والأعراف المجتمعية.