"المسرح" تنظم لقاءً مفتوحاً حول مبادرة تمثيل المملكة دولياً

وتتضمن المبادرة المشاركة السعودية في أكبر المهرجانات والمحافل الدولية، في ظل ما تحظى به الفنون والثقافة في المملكة من اهتمام ورعاية، إضافةً إلى تسليط الضوء على دور المبادرة في تمكين المسرحيين السعوديين وتعزيز حضورهم في المحافل الثقافية الدولية المرموقة، بما يسهم في تبادل المعرفة، وزيادة الخبرة لبناء قدرات مستمدة من التجارب المسرحية العالمية المتقدمة، وكذلك تطبيق آلية تنظيمية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة وسهولة تنفيذها، وإحقاق تكافؤ الفرص للجميع، وتعزيز المكانة الدولية للمملكة ثقافياً وتبادلها.