بالصور.. العشرات من زوار "كتاب الرياض" يصطفون لمشاهدة مسرحية "الملاذ الأخير"

اصطف العشرات من زوار معرض الرياض الدولي للكتاب مساء أمس (الجمعة) لمشاهدة مسرحية "الملاذ الأخير"، بطولة الفنانين إبراهيم الحجاج، ومحمد جميل، وإخراج ماجد السيهاتي؛ ما اضطر الأفراد الذين يتولون تنظيم تجمعات زوار المعرض إلى التدخل لتنظيم حركة الدخول إلى قاعة "مسرح الرياض"، حيث تعرض المسرحية.
وتتمحور فكرة المسرحية حول رجل مستواه العلمي متدن، وغير قادر على توفير المتطلبات الأساسية لحياته، واضطرته معاناته الشديدة إلى أن يرى أن مكب النفايات هو ملاذه الأخير حتى يوفر احتياجاته، فاقتات على بقايا الأطعمة، التي يجدها في النفايات، وأثناء وجوده في المكب عثر على حذاء فاتخذه صديقاً له، وشرع يحدثه عن معاناته، وخلال أحاديثه مع الحذاء تتكشف طبيعة الظروف، التي قادته إلى مكب النفايات.
وتتميز مسرحية "الملاذ الأخير" بالمزج بين الواقع والخيال، والكوميديا السوداء والمأساة، والبساطة والعمق الذي يثير أسئلة لدى المشاهد.
وخصصت هيئة الأدب والنشر والترجمة أول ثلاثة أيام من البرنامج الثقافي لمعرض الرياض للكتاب لعرض مسرحية "الملاذ الأخير"، فيما تعرض مسرحية "حكاية شاعرة" إخراج فهد الدوسري، مساء أيام الثامن والتاسع والعاشر من المعرض.