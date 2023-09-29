بالصور.. العشرات من زوار "كتاب الرياض" يصطفون لمشاهدة مسرحية "الملاذ الأخير"

وتتمحور فكرة المسرحية حول رجل مستواه العلمي متدن، وغير قادر على توفير المتطلبات الأساسية لحياته، واضطرته معاناته الشديدة إلى أن يرى أن مكب النفايات هو ملاذه الأخير حتى يوفر احتياجاته، فاقتات على بقايا الأطعمة، التي يجدها في النفايات، وأثناء وجوده في المكب عثر على حذاء فاتخذه صديقاً له، وشرع يحدثه عن معاناته، وخلال أحاديثه مع الحذاء تتكشف طبيعة الظروف، التي قادته إلى مكب النفايات.