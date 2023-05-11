"أدبي الطائف" يختتم ورشة عمل "المدن المبدعة لليونيسكو"

اختتم النادي الأدبي الثقافي بالطائف (ورشة العمل التعريفية بشبكة المدن المبدعة لليونيسكو) بتنظيم من الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، والتي استمرت لثلاثة أيام؛ وقُدّمت لعدد من مثقفي ومثقفات المحافظة.
وأوضح رئيس النادي الأدبي الثقافي عطا الله الجعيد، أن الجمعية السعودية للمحافظة على التراث تعمل مشكورة على ترشيح الطائف كمدينة مبدعة في مجال الأدب على شبكة المدن المبدعة لليونيسكو بالتعاون مع هيئة الأدب والنشر والترجمة بوزارة الثقافة، كثالث مدينة مبدعة على مستوى المملكة بعد مدينتي بريدة والأحساء.
وكان من أهداف إقامة هذه الورشة: التعريف بشبكة اليونيسكو للمدن المبدعة، ورفع الوعي بأهمية تسجيل مدينة الطائف كمدينة مبدعة، وإبراز الفوائد المرجوة من انضمام الطائف إلى الشبكة، وحصر المبادرات المتعلقة بمجال الأدب والموسيقى بها، واقتراح مبادرات مستقبلية تسهم في تنمية مجال الأدب فيها.