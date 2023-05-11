"أدبي الطائف" يختتم ورشة عمل "المدن المبدعة لليونيسكو"

وكان من أهداف إقامة هذه الورشة: التعريف بشبكة اليونيسكو للمدن المبدعة، ورفع الوعي بأهمية تسجيل مدينة الطائف كمدينة مبدعة، وإبراز الفوائد المرجوة من انضمام الطائف إلى الشبكة، وحصر المبادرات المتعلقة بمجال الأدب والموسيقى بها، واقتراح مبادرات مستقبلية تسهم في تنمية مجال الأدب فيها.