"أليس في بلاد العجائب".. هدية "هيئة المسرح" لمجتمعها ضمن وجبة ثقافية ممتعة ومثيرة

افتتحت هيئةُ المسرح والفنون الأدائية، مساء أمس، عرضَ مسرحية "أليس في بلاد العجائب"، خامس فعاليات "العروض الأرجنتينية"، على المسرح الأزرق بجامعة الأميرة نورة في الرياض، ساعية خلالها لإثراء المحتوى الثقافي عبر اجتذاب العروض الأدائية من مختلف دول العالم.
وجسّدت المسرحيةُ، التي تستمر حتى يوم "السبت 11 نوفمبر"، حكايةَ الفتاة "أليس" التي دخلت في عالم خيالي، لتعيش وسط مغامرات عجيبة، أبطالها حيوانات الغابة وشخصيات مختلفة.
وأقامت الهيئة معرضًا تعريفيًّا مصاحبًا، تضمّن تجارب تفاعلية تُعبّر عن مفهوم الفعالية القادمة من الأرجنتين، شملت تقديم أشهى الأطباق عن طريق مطاعم محلية أرجنتينية، وأخرى من أمريكا اللاتينية، فضلًا عن توفير أركان للتصوير مصمّمة خصيصًا بطابع هوية جمهورية الأرجنتين، ومتجرٍ لبيع منتجات وأزياء أرجنتينية.
ومن المقرَّر أن تستمرّ فعالية "العروض الأرجنتينية" في تقديم فنون أدائية متنوعة، ولوحات استعراضية متنوعة مـن الأرجنتـين وأمريكا الجنوبيـة، وذلك حتى التاسع من ديسمبر القادم، تشمل عرض "الغابة"، وعروضًا للسيرك، وألعاب خفة اليد، وعروضًا لفنون معاصرة تتضمّن استعراضات الهيب هوب، والمهارات البهلوانية، والقفز على الترامبولين.
وتهدف هيئة المسرح والفنون الأدائية من استقطاب العروض الأرجنتينية، إلى رفع مستوى الوعي الثقافي بالمسارح والفنون الأدائية لدى المجتمع، كما تعكس الهيئةُ بذلك حرصَ وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي، بوصفه أحدَ أهدافها الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلّة رؤية السعودية 2030.