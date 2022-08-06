مهرجان الأطاولة التراثي يجسّد مشاهد الماضي من حياة الآباء والأجداد

أعاد مهرجان الأطاولة التراثي السادس، المقام حالياً في سوق الأطاولة القديم، عديداً من العادات والتقاليد التي كان يشهدها السوق في الماضي للواجهة، وجسّد من خلال المهرجان الماضي الجميل لحياة الآباء والأجداد.
ومن العادات التي حرص المهرجان على إبرازها وتعريف الأجيال بها آلية الحرث والدياس في الماضي، وطحن الحب عن طريق الرحاة، كما تمّ تعريفهم بعملية بناء المنازل بالحجر.
وحرص المنظمون للمهرجان على حضور شخصيات من الماضي الذين ارتدوا الملابس القديمة ويتجوّلون في السوق ويحكون القصص التي كانت يشهدها السوق.
وتتضمن فعاليات المهرجان على المسرح المفتوح، معرض ومبيعات الأسر المنتجة، والمقهى الشعبي، والدكاكين القديمة، وركن المقهى القديم، ومعرض الصور القديمة والفن التشكيلي، إلى جانب تعريف الزوار بطريقة التعليم في الماضي.
وحرص كثير من الزوّار على رصد الفعاليات التي نالت إعجابهم عبر الأجهزة الذكية.