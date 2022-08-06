مهرجان الأطاولة التراثي يجسّد مشاهد الماضي من حياة الآباء والأجداد

أعاد مهرجان الأطاولة التراثي السادس، المقام حالياً في سوق الأطاولة القديم، عديداً من العادات والتقاليد التي كان يشهدها السوق في الماضي للواجهة، وجسّد من خلال المهرجان الماضي الجميل لحياة الآباء والأجداد.