"المثقف الصغير".. بدأ قصته مع القراءة بكتاب اشترته له أُمُّه فاستهوته وأحبها

"أقرأُ في كل شيء".. هذه كانت إجابته عن سؤال: ماذا تحب أن تقرأ؟ وهي إجابة تُذكِّر بإجابة عملاق الأدب العربي عباس محمود العقاد حينما وُجِّه إليه سؤال مماثل، فذكر أنه يقرأ في كل فروع المعرفة، وما يُستجدُّ منها، وأنه يهتم بالقراءة في علم الفيزياء الحديثة، وعلم الحشرات، وبقية العلوم، بمثل ما يهتم بالقراءة في الأدب وعلوم اللغة العربية والفلسفة.