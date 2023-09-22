غدًا.. إغلاق التقديم لمبادرة "الدراسات البحثية في أدب الأطفال واليافعين"

تأتي المبادرة ضمن جهود الهيئة لإثراء المكتبات السعودية بأبحاث أدب الأطفال واليافعين وتحفيز إنتاج الأعمال الخاصة بهذا المجال ورفع جودتها وتطوير منظومة تنافسية مستدامة؛ حيث تهدف إلى رفع كفاءة البحث والكتابة والنشر في المملكة، ودعم كتابة ونشر البحوث في أدب الطفل واليافع، على وجه خاص، والإسهام في معالجة نقص هذا النوع مـن الدراسات في المكتبة العربية، وكذلك تحسين جودة المحتوى الموجه للأطفال واليافعين وجعله أكثر جاذبية وتأثيرًا ودعم كتابة ونشـر البحوث في أدب الـطفل واليافع، ودعم الباحثين ماديـاً ومعنوياً وعلمياً ومؤسسياً، وتحديد احتياجات واهتمامات الأطفال واليافعين، وتوجيه الكـتّـاب والمبدعين في اختيار المواضيع والأساليب المناسبة للجمهور المستهـدف.