"التراث" تطلق "بنَّاء" كقاعدة معلومات مساندة لمشاريع ترميم مباني التراث العمراني

أعلنت هيئة التراث إطلاق منصة "بنَّاء" الإلكترونية ضمن مبادرات المشاركة المجتمعية بموقع وزارة الثقافة الإلكتروني؛ لتكون بمثابةِ قاعدةِ معلوماتٍ مساندةٍ لمشاريع الترميم لمواقع ومباني التراث العمراني، وذلك ضمن مسارٍ يضم رصد بيانات المتخصصين، والحرفيين، والمهنيين من الممارسين في البناء التقليدي، ويرتبط بالسجلات الثقافية ذات العلاقة.
وتستهدف منصة "بنَّاء" الإلكترونية أربع فئاتٍ على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي، وهم الحرفيون والحرفيات، والتقنيون والمهنيون، والمهندسون المتخصصون، والخبراء والأكاديميون في مجال التراث العمراني؛ لحصرهم وتسجيلهم بشكلٍ رسمي مما يسهم في تكوين قاعدة بيانات لهؤلاء الممارسين الفنيين، وتمكينهم من المعارف والمهارات اللازمة لتطوير المجالات المستهدفة، ومساندة المشاريع الفنية والعلمية المتعلقة بالتراث العمراني الوطني.
وتهدف هيئة التراث من هذه المنصة إلى تطوير الخبرات الفنية في مجال ترميم مباني التراث العمراني، وتعزيز مفهوم الجودة في أعمال الترميم؛ نظير ما تتطلبه جودة مشاريع التراث العمراني من تعزيز للخبرات التقنية على المستوى المهني والإشرافي، إضافة إلى تأصيل المفردات المعمارية والإنشائية في عملية الترميم، وتكوين قاعدة مرجعية للممارسين في مجال الترميم وإعادة التأهيل، وتعتمد في تفعيل المنصة على التوسع في مجال الشراكات مع المجتمع المحلي، والقطاع الخاص، ومراكز البحوث، والمنظمات الدولية ذات العلاقة.