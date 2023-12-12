"التراث" تطلق "بنَّاء" كقاعدة معلومات مساندة لمشاريع ترميم مباني التراث العمراني

وتهدف هيئة التراث من هذه المنصة إلى تطوير الخبرات الفنية في مجال ترميم مباني التراث العمراني، وتعزيز مفهوم الجودة في أعمال الترميم؛ نظير ما تتطلبه جودة مشاريع التراث العمراني من تعزيز للخبرات التقنية على المستوى المهني والإشرافي، إضافة إلى تأصيل المفردات المعمارية والإنشائية في عملية الترميم، وتكوين قاعدة مرجعية للممارسين في مجال الترميم وإعادة التأهيل، وتعتمد في تفعيل المنصة على التوسع في مجال الشراكات مع المجتمع المحلي، والقطاع الخاص، ومراكز البحوث، والمنظمات الدولية ذات العلاقة.