بمحتوى متنوع.. "معرض الثقافة السعودية" في باريس يستقطب الزوّار الفرنسيين والأوروبيين

وشهد الأسبوع الأول من المعرض الذي يمتد لأسبوعين متتاليين، إقامة أربع ندوات حوارية، كانت أولاها لهيئة الأدب والنشر والترجمة حول الرواية السعودية في المشهد الثقافي الفرنسي، والتي شارك فيها كل من أميمة الخميس، ويحيى أمقاسم، وأدارتها الدكتورة بدور الفصّام، وأخرى عن الرواية السعودية وصورة الآخر شارك فيها الدكتور علي بن زعلة، وعزيز محمد، كما قُدمت ندوة حول بناء الاقتصاد الإبداعي، ومستقبل صناعة الأزياء المحلية، أثراها الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك، ومحمد باجبع، والمصممة نورة سليمان.