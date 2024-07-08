"الحميدي" يكشف عددًا من المواقع التاريخية الجديدة في محاضرته بـ"أدبي الطائف"

بحضور عدد من الشخصيات البارزة في محافظة الطائف، منها رجل الأعمال أحمد العبيكان وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالطائف رجل الأعمال أحمد الشهيب، وعدد من المؤرخين والمثقفين، تحدث المؤرخ خالد الحميدي في محاضرته التي أقيمت بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف حول السياحة التاريخية بمحافظة الطائف مشيرًا إلى أن السياحة التاريخية، وزيارة المواقع الأثرية، والاستمتاع بما تحويه من إرث ثقافي، تُعبّر عن ثقافة إنسان ذلك المكان، وتجسد الموروث والمخزون الثقافي والاجتماعي للمناطق.. وهي تعد من أهم الروافد التي تشكل دعمًا للسياحة الوطنية.
وأضاف: لذلك نجد أن كثيرًا من المهتمين بالسياحة، والقائمين على برامجها، يحرصون على وجود فقرات تاريخية ضمن البرنامج السياحي، كزيارة المساجد ودور العبادة القديمة والقصور والمشاهد، وما إلى ذلك.
وقال الحميدي: وقد يعتقد البعض أن مثل هذا النوع من السياحة يستهوي فقط شريحة كبار السن، أو متعاطي الثقافة والمعرفة، لكن مع الانفتاح الحاصل في وسائل التواصل الاجتماعي نلاحظ بشكل جلي الاهتمام الكبير والمتزايد الذي يوليه الشباب والفئات السنية الأصغر بهذه السياحة، بل إنهم انتقلوا من دور المتلقي للمعلومات التاريخية إلى صياغتها وصنعها باحترافية عالية، وخصوصًا أن ذلك يدور في ملعبهم الذي يجيدون اللعب فيه بإتقان، وهو الوسائل الإلكترونية الحديثة للتواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن ذلك يتم بإبراز موروثنا الوطني السعودي، والتركيز على المواقع التاريخية والأثرية المنتشرة في ربوع الوطن، وصناعة محتوى يواكب تطلعات هذه الفئة بما يلبي شغفهم، مستقبلين ذلك من صناع لهذا المحتوى من فئتهم العمرية نفسها. ولعل تسجيل عدد من المواقع في المملكة العربية السعودية كمواقع تراث عالمي يشجع كثيرًا منهم على ذلك.
وتخلل المحاضرة عرض مصور لأهم المعالم التاريخية والسياحية في الطائف، مع عرض فيديو لبئر العقيق التاريخي الفريد.
وأسهب الحميدي في حديثه حول مرور الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأكثر من موقع بالطائف، وتسميته عددًا من المواقع، وتغيير أسمائها من قِبل النبي -صلى الله عليه وسلم-، والمواضع التي صلى بها في الطائف.
وقد فتح مدير الأمسية خالد قماش في نهاية اللقاء الباب للمداخلات، وتحدث رجل الأعمال أحمد العبيكان عن الطائف ومكانتها وأهلها ومميزاتها، ودور الدولة السعودية في تنميتها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من تقدم ورُقي، وتميز. وقدّم في نهاية مداخلته إهداء تقديريًّا للمُحاضر خالد الحميدي.
ثم ألقى المسؤول الإداري بالنادي رئيس جماعة فرقد الإبداعية الدكتور أحمد الهلالي قصيدة جميلة عن الطائف بعنوان (سحابة عاشقة)، لاقت استحسان وإعجاب الحضور، وتداخل بعد ذلك كل من: الدكتور عائض الزهراني، والدكتورة زكية القرشي، والدكتور عبدالحميد الفتة، وزيد الغريبي، ويبات علي فايد، وسلطان الخالدي، وفايز النمري.
وفي نهاية الأمسية شارك رئيس النادي عطا الله الجعيد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالطائف رجل الأعمال أحمد الشهيب في تكريم المحاضر ومدير الأمسية.