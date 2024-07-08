"الحميدي" يكشف عددًا من المواقع التاريخية الجديدة في محاضرته بـ"أدبي الطائف"

بحضور عدد من الشخصيات البارزة في محافظة الطائف، منها رجل الأعمال أحمد العبيكان وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالطائف رجل الأعمال أحمد الشهيب، وعدد من المؤرخين والمثقفين، تحدث المؤرخ خالد الحميدي في محاضرته التي أقيمت بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف حول السياحة التاريخية بمحافظة الطائف مشيرًا إلى أن السياحة التاريخية، وزيارة المواقع الأثرية، والاستمتاع بما تحويه من إرث ثقافي، تُعبّر عن ثقافة إنسان ذلك المكان، وتجسد الموروث والمخزون الثقافي والاجتماعي للمناطق.. وهي تعد من أهم الروافد التي تشكل دعمًا للسياحة الوطنية.