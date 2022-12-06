جدة تحتضن افتتاح سينما للأفلام المستقلّة ومعرض للمصور المصري جمال فهمي

افتُتح معرض أرشيفي لإرث المصور المصري الكبير "جمال فهمي" بمدينة جدة، ومعرض لأفلام المخرج المصري يوسف شاهين، وذلك بالتزامن مع افتتاح سينما "حي جميل" أحد أول المراكز التي أنشأتها المملكة للسينما المستقلة، وذلك بحضور عدد كبير من المثقفين وصناع السينما، وبحضور الفنان حسين فهمي، والفنانة "لطيفة فهمي" ابنة الراحل جمال فهمي، وذلك تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى لمؤسسة حي جميل.
ويأتي معرض أعمال جمال فهمي تحت عنوان "كما رأيناه"، الذي ينظمه الكاتب والمخرج ياسر حماد في جدة، ومديرة برنامج "سينما حي" زهرة إيت الجمار، ويقام خلال الفترة من 6 ديسمبر 2022 إلى 25 مارس 2023.
ويرصد تعاون فهمي مع كبار صناع الأفلام المصريين وأهمهم يوسف شاهين، وحسين كمال، وعلي بدرخان، وعلي رضا، وسعيد مرزوق.
ولم تقتصر أعمال جمال فهمي على لقطات الأفلام أثناء التصوير، ولكن شملت أيضًا التصوير خلف الكواليس، وجلسات التصوير لصناع الأفلام والممثلين.
يذكر أن الفنانة "لطيفة فهمي" هي ممثلة مصرية، عملت لسنوات طويلة في مجال إدارة المشروعات الثقافية؛ حيث تولّت مسؤولية البرنامج السينمائي والثقافي بالمركز الثقافي الفرنسي، ووالدها هو المصور الفوتوغرافي جمال فهمي، وعمها هو مدير التصوير عبد العزيز فهمي "1920 - 1988".
وهو فنّان الضوء، وهو اللقب الذي أطلقه النقاد عليه، الذي توفي في مارس 1988، بعد أن وقف خلف الكاميرا أكثر من خمس وأربعين سنة. وفهمي كفنان، كان أقدر من قام بإدارة الكاميرا السينمائية على مستوى الوطن العربي؛ فهو الذي قدّم للسينما العربية أفلامًا هامة تعتبر علامات ونقاط تحوُّل بارزة في تاريخها "المومياء، زوجتي والكلب، فجر الإسلام، عودة الابن الضال"، وأكثر من ثمانين فيلمًا سينمائيًّا، وأكثر من عشرين جائزة عالمية ومحلية، وأول فيلم مصري بالألوان، وابتكارات في مجال التصوير، ونشاط نقابي، وإنتاج سينمائي، وتدريس لمادة التصوير في معهد السينما، ومشوار زاخر بالإنجازات الفنية الهامة للفنان المبدع عبدالعزيز فهمي.
أما برنامج أفلام يوسف شاهين، فيعرض في سينما جميل، خلال شهر ديسمبر في تمام الساعة 8 مساءً. وتضم القائمة: فيلم "إسكندرية ليه؟"، و"إسكندرية كمان وكمان"، و"وداعًا بونابرت"، و"اليوم السادس"، و"عودة الابن الضال"، ومن خلال عرض هذا الفيلم يكرم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ومؤسسة حي جميل الفنان الراحل هشام سليم.