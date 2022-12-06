جدة تحتضن افتتاح سينما للأفلام المستقلّة ومعرض للمصور المصري جمال فهمي

وهو فنّان الضوء، وهو اللقب الذي أطلقه النقاد عليه، الذي توفي في مارس 1988، بعد أن وقف خلف الكاميرا أكثر من خمس وأربعين سنة. وفهمي كفنان، كان أقدر من قام بإدارة الكاميرا السينمائية على مستوى الوطن العربي؛ فهو الذي قدّم للسينما العربية أفلامًا هامة تعتبر علامات ونقاط تحوُّل بارزة في تاريخها "المومياء، زوجتي والكلب، فجر الإسلام، عودة الابن الضال"، وأكثر من ثمانين فيلمًا سينمائيًّا، وأكثر من عشرين جائزة عالمية ومحلية، وأول فيلم مصري بالألوان، وابتكارات في مجال التصوير، ونشاط نقابي، وإنتاج سينمائي، وتدريس لمادة التصوير في معهد السينما، ومشوار زاخر بالإنجازات الفنية الهامة للفنان المبدع عبدالعزيز فهمي.