"اكتشف الثقافة".. منصة تفاعلية متكاملة للفعاليات والمهرجانات الثقافية المقدمة للجمهور

أعلنت وزارة الثقافة عن الإطلاق التجريبي لمنصة "اكتشف الثقافة" بوصفها منصة تفاعلية متكاملة للفعاليات الثقافية، وشراء تذاكر حضورها، على أن تستضيف هذه المنصة جميع الفعاليات والمهرجانات الثقافية المقدمة للجمهور من المواطنين والمقيمين والسيّاح، والتي من المتوقع أن يستفيد منها شريحة كبيرة من الجمهور المستهدف؛ انعكاساً لعدد الفعاليات التي تقيمها المنظومة الثقافية حول المملكة.