المتحف السعودي للفن المعاصر في جاكس بالدرعية يستضيف "معرض بينالسور 3"

ويمكن الحصول على التذاكر المجانية للمعرض عبر زيارة الرابط الإلكتروني:

https://dc.moc.gov.sa/home/ar/event-tickets/51/bienalsur/

ويأخذ المعرض الزائر في رحلة متأرجحة بين الواقع والخيال، حيث إنّ الأعمال الفنية المعروضة تُباغت الزائر وتُغيّر تصوُّرَهُ للمكان، في مزيجٍ فريدٍ من الفنتازيا والإبداع، وتكشف الأعمال الفنية عن خصوصيةٍ خلّاقة متجددة وغير متوقعة، ممّا يحفّز الزائر على التأمّل والتفكّر في المساحة المحيطة به.