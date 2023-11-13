المتحف السعودي للفن المعاصر في جاكس بالدرعية يستضيف "معرض بينالسور 3"

تستضيف الصالة المؤقتة للمتحف السعودي للفن المعاصر في جاكس بمحافظة الدرعية، معرض بينالي الجنوب الدولي للفن المعاصر - بينالسور بنسخته الثالثة التي تستضيفها مدينة الرياض، تحت عنوان "تخيّل: الفنتازيا، الأحلام، اليوتوبيا"، الذي يقدّم مجموعة فريدة من الأعمال الفنية الإبداعية لفنانين سعوديين وعالميين، خلال فترة إقامته التي تمتد حتى 31 ديسمبر من هذا العام.
ويمكن الحصول على التذاكر المجانية للمعرض عبر زيارة الرابط الإلكتروني:
https://dc.moc.gov.sa/home/ar/event-tickets/51/bienalsur/
ويأخذ المعرض الزائر في رحلة متأرجحة بين الواقع والخيال، حيث إنّ الأعمال الفنية المعروضة تُباغت الزائر وتُغيّر تصوُّرَهُ للمكان، في مزيجٍ فريدٍ من الفنتازيا والإبداع، وتكشف الأعمال الفنية عن خصوصيةٍ خلّاقة متجددة وغير متوقعة، ممّا يحفّز الزائر على التأمّل والتفكّر في المساحة المحيطة به.
ويتميّز المعرض بتجاوزه الحدود المعمارية التقليدية للمعارض الفنية، إذ ينتشر المعرض إلى خارج حدود الموقع الذي يستضيفه، ليتآلف مع البيئة المحيطة في حي جاكس إلى حدّ إعادةِ إحياء الحي بتركيباتٍ فنية تأخذ المتلقّي على حين غرّة، فتدهشه وتستنهض خياله.
وتُعدّ "الصالة المؤقتة للمتحف السعودي للفن المعاصر في جاكس" من الأصول الثقافية التابعة "للمتحف السعودي للفن المعاصر في الدرعية"، التي تختص باستضافة أنشطة فنية وثقافية من بينها ثلاثة معارض فنية مؤقتة سنوياً، إلى جانب ورش العمل المتخصصة.
ويُمثّل "المتحف السعودي للفن المعاصر في الدرعية" أول متحفٍ للفن المعاصر بالمملكة، ويُعد من أضخم متاحفها من حيث المساحة والمجموعة الفنية المعروضة.
وجاء افتتاح الصالة المؤقتة في جاكس كخطوةٍ داعمة لتمكين الفنانين وإيجاد مساحة للتبادل الثقافي، وإثراء المشهد الفني والثقافي على أرض المملكة.