دعم لا محدود.. "جهود الملك سلمان في خدمة القرآن" في إصدار لـ"الدارة"

صدر عن دارة الملك عبدالعزيز، مؤخرًا، ضمن سلسلتها للرسائل الجامعية، كتاب بعنوان: "جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في خدمة القرآن الكريم"، من تأليف فهد بن منصور المحارب، يرصد فيه جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- في خدمة القرآن الكريم.