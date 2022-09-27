قافلة الحوار تختتم جولاتها في محافظات وقرى الرياض بأكثر من 20 فعالية

وانطلقت مسيرة القافلة الخميس الماضي لتجوب محافظات المنطقة، بدءاً من الرياض التي توقفت فيها لمدة يومين، ثم عاودت الانطلاق باتجاه محافظة رماح، وفي اليوم الثالث انطلقت لزيارة محافظة حريملاء، ومراكز الجبيلة والعيينة والعمارية، وفي اليوم الرابع وصلت القافلة إلى ضرما والمزاحمية والجلة والقويعية، فيما كانت القافلة في اليوم الخامس والسادس في محافظتي الخرج والحوطة، لتختتم جولاتها التي قدمت خلالها أكثر من 20 فعالية.