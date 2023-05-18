تعيين "لينا غوتمة" و"آصف خان" مهندسين معماريين لتصميم وتطوير متحفين في العلا

ويأتي إعلان الهيئة الملكية لاختيار المعماريين للمتحفين في محافظة العلا مع الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، الذي يوافق يوم الثامن عشر من شهر مايو من كل عام، حيث تعمل الهيئة ضمن برنامج "تطوير العلا" على أن تصبح العلا أكبر متحف مفتوح في العالم وتحويلها إلى وجهة عالمية للفنون والتراث والثقافة والطبيعة.