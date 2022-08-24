شاهد.. النجمة المصرية هنا الزاهد بسينما "سينيبوليس جدة" خلال عرض فيلم "بحبك"

وعن سينما سينيبوليس قال أغيليرا: "تتواجد سينما سينيبوليس حاليًا في الدمام وجدة وجيزان، ونعمل على افتتاح أفخم فروعنا في جدة خلال شهر أكتوبر المقبل، والذي سيكون على درجة عالية من الفخامة والتميز، ونسير وفقًا لاستراتيجية التوسع في المملكة، دافعنا في ذلك هو حب الجمهور هنا للفن السينمائي وإقباله عليه، خصوصًا في ظل دعم رؤية 2030 لكل الفنون ومنها الفن السينمائي".