شاهد.. النجمة المصرية هنا الزاهد بسينما "سينيبوليس جدة" خلال عرض فيلم "بحبك"

حضرت نجمة السينما المصرية هنا الزاهد عرض فيلم "بحبك" الذي تشارك بطولته مع الفنان تامر حسني في سيبنيوليس سينما؛ حيث حرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع النجمة.. وبهذه المناسبة قدمت دار السينما "فشار سينيبوليس" الشهير مجانًا للحضور.
من جانبها عبّرت النجمة هنا الزاهد عن سعادتها بالتواجد بين جمهورها في المملكة، والأصداء الرائعة التي حققها فيلم "بحبك" الذي يحظى بحضور متزايد لمشاهدته في دور السينما بشكل فاق كل التوقعات.
وقالت النجمة هنا الزاهد، عند سؤالها عن الرسالة التي توجهها من خلال الفيلم: أنه لا يوجد شيء أجمل من الحب.
وفي الختام قالت: استمتعت بالأجواء الرائعة في سينما سينيبوليس، وبالتفاعل المميز من الجماهير مع أحداث الفيلم الذي أتمنى أن أكون قد نجحت من خلاله في إسعاد الجمهور.
من جانبه عبر الرئيس التنفيذي لشركة سينيبوليس أليخاندرو أغيليرا، عن سعادته لتلبية النجمة هنا الزاهد للدعوة لمشاهدة الفيلم في سينيبوليس سينما، ومشاركة الجمهور أحد عروض الفيلم الذي يشهد حضورًا كبيرًا من جانب الجماهير لمشاهدته منذ بداية عرضه قبل شهر تقريبًا؛ مما يعكس مدى حب الجمهور السعودي للسينما وتذوقه لما تقدمه من فن جميل.
وعن سينما سينيبوليس قال أغيليرا: "تتواجد سينما سينيبوليس حاليًا في الدمام وجدة وجيزان، ونعمل على افتتاح أفخم فروعنا في جدة خلال شهر أكتوبر المقبل، والذي سيكون على درجة عالية من الفخامة والتميز، ونسير وفقًا لاستراتيجية التوسع في المملكة، دافعنا في ذلك هو حب الجمهور هنا للفن السينمائي وإقباله عليه، خصوصًا في ظل دعم رؤية 2030 لكل الفنون ومنها الفن السينمائي".