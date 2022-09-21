ورشة عمل.. "الأفلام" تناقش التحديات والفرص للإعلام السينمائي بالمملكة

نظّمت هيئة الأفلام ورشة عمل بعنوان "التحديات والفرص للإعلام السينمائي بالمملكة"؛ لمناقشة الفرص والتحديات في مجال صناعة المحتوى الإعلامي في القطاع السينمائي، وذلك بمشاركة عددٍ من الأكاديميين والمختصين في هذا المجال، إلى جانب بعض الجهات المعنية بصناعة الأفلام.