جمعية الثقافة والفنون تدشن حفل مجموعة مسرح جدة

دشنت جمعية الثقافة والفنون بجدة مساء أمس، مجموعة مسرح جدة للفنون المسرحية والأدائية، وهذا الحدث هو شهادة ميلاد لهذه المجموعة، والتي بدأت قصتها مع رئيس لجنة المسرح المخرج أحمد الصمان، صاحب المنهجية الصمانية في المسرح السعودي؛ حيث تم انتقاء أفرادها بتجارب الأداء ثم خضعوا للبروفات المكثفة، لتُخرج لنا أخيراً نخبة من المواهب لإنعاش المسرح وإثراء الفنون الادائية ذات خامة وجودة منطلقة نحو المنافسات، والفعاليات، والمهرجانات المحلية، والعالمية.
وتم افتتاح هذا الحدث البهيج بكلمة من المخرج قائد المجموعة أحمد الصمان، وكلمة من الدكتور محمد آل صبيح مدير جمعية الثقافة والفنون، حيث بدأ العرض المسرحي "لا تلومنا" مع نخبة من ممثلي المجموعة والكيروجرافيا للاستعراضي هشام صالح وفن الجاز والبلوز مع المؤدي أبو العينين.
واختتمت بليلة موسيقية مع الفنان طلال حيدر وقائد الفرقة الموسيقية الفنان فيصل أبولبن، وشارك هذا التدشين حضور الفنان طلال سلامة وفنان الخدع البصرية العالمي أحمد البايض.
كما قدم المخرج أحمد الصمان وأعضاء فريقه بمسرح جدة الشكر والتقدير للدكتور محمد آل صبيح، على دعمه المستمر الذي كان الركيزة الأولى في نجاح هذا الإنجاز الفني الثقافي وكافة كبار الشخصيات للحضور ودعمه لهذا العمل.