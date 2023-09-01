جمعية الثقافة والفنون تدشن حفل مجموعة مسرح جدة

دشنت جمعية الثقافة والفنون بجدة مساء أمس، مجموعة مسرح جدة للفنون المسرحية والأدائية، وهذا الحدث هو شهادة ميلاد لهذه المجموعة، والتي بدأت قصتها مع رئيس لجنة المسرح المخرج أحمد الصمان، صاحب المنهجية الصمانية في المسرح السعودي؛ حيث تم انتقاء أفرادها بتجارب الأداء ثم خضعوا للبروفات المكثفة، لتُخرج لنا أخيراً نخبة من المواهب لإنعاش المسرح وإثراء الفنون الادائية ذات خامة وجودة منطلقة نحو المنافسات، والفعاليات، والمهرجانات المحلية، والعالمية.