"ابن تميم": "كتاب الرياض" يخطو خطوات ريادية.. واللغة العربية تواجه تحديات في القراءة والترجمة

من جانبه أوضح سعيد الطنيجي، نائب رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أن المركز اختار معرض الرياض للكتاب لإطلاق الجزء الثاني من "سلسلة عيون الشعر" تقديرًا لمكانته الثقافية والفكرية، وأن الجزء الثاني من السلسلة يضم 50 كتابًا، اختيرت خلال عام واحد فقط؛ وهو ما يشكِّل إنجازًا فكريًّا وإداريًّا.