"ابن تميم": "كتاب الرياض" يخطو خطوات ريادية.. واللغة العربية تواجه تحديات في القراءة والترجمة

أعرب رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم، عن إعجابه بالتطور المستمر الذي يشهده معرض الرياض للكتاب في نشر المعرفة، ودعم ازدهار الثقافة العربية.
وقال "ابن تميم" خلال مشاركته في ندوة "سلسة عيون الشعر" بمعرض الرياض للكتاب، بمناسبة تدشين الجزء الثاني من السلسلة اليوم الجمعة: "إن معرض الرياض للكتاب يخطو خطوات ريادية في مجاله، ومشاركة مركز أبوظبي في المعرض تُشكِّل عامل قوة بالنسبة له".
وأضاف: "إن اللغة العربية تواجه تحديات عدة في مجالات القراءة والبحث والترجمة، ومركز أبوظبي يعمل على مواجهة هذه التحديات بمشروعات تثري واقع اللغة العربية".
وبيَّن رئيس مركز أبوظبي للغة العربية أن "سلسلة عيون الشعر" نتاج لجهود أكثر من 50 باحثًا ومبدعًا، وأن السلسلة التي تشمل 100 كتاب وعمل إبداعي إلى الآن تكشف عن أمزجة وذوائق متنوعة.
وأفاد بأن "سلسلة عيون الشعر" تُقدَّم في إصدارات سمعية وورقية. وتنبع أهمية السلسلة من غياب نوعية كتب المختارات الشعرية وتقديمها للقارئ العربي حتى ترتقي بذائقته.. مشيرًا إلى أن معيار الاختيار والانتقاء هو الهدف الوجودي لسلسلة عيون الشعر في انتقاء الأعمال المختارة في مركز أبوظبي حتى يسهل على أبناء اللغة العربية والمتحدثين بها قراءة الشعر العربي.
من جانبه أوضح سعيد الطنيجي، نائب رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أن المركز اختار معرض الرياض للكتاب لإطلاق الجزء الثاني من "سلسلة عيون الشعر" تقديرًا لمكانته الثقافية والفكرية، وأن الجزء الثاني من السلسلة يضم 50 كتابًا، اختيرت خلال عام واحد فقط؛ وهو ما يشكِّل إنجازًا فكريًّا وإداريًّا.
وذكر أن مركز أبوظبي للغة العربية يتميز بوجود العديد من المشاريع الثقافية، التي تهتم بها دولة الإمارات، منها جائزة الشيخ زايد للكتاب، وجائزة كنز الجيل المتخصصة في الشعر النمطي.