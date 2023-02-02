للمرة الثانية.. "الثقافة "تشارك في مؤتمر "LEAP 2023" لإبراز التقنيات الموجهة لخدمة قطاعاتها

وتعد ثاني مشاركة للوزارة في المؤتمر، بعد أن شاركت في النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي، وشهدت إطلاق مبادرتين نوعيّتين داعمتين لأهداف مجلس المحتوى الرقمي، وهما: منصة ممارسي الثقافة والمحتوى الرقمي، ومبادرة فرص الابتعاث في مجالات المحتوى الرقمي، وذلك في إطار جهود الوزارة للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية التي أنشئ لأجلها المجلس.