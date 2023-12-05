حكايات من مدينة صامطة.. كتاب يفنّد أحداثًا وقصصًا مرّ بها تاريخُ المحافظة

وفنّد مؤلفُ الكتاب، وهو أحد وجهاء المحافظة ورجالات التعليم ورئيس المجلس البلدي في محافظة صامطة سابقًا، أحمد بن محمد باري مكرمي؛ القصصَ والحكايات التاريخية والأحداث التي مرّت بها، والشخصيات العلمية الذين كان لهم بصمات في تطوير المدينة وأهلها علميًّا؛ منهم الشيخ عبدالله القرعاوي، والشيخ حافظ الحكمي، والذي كان لهم الفضل في حثّ وتوجه أبنائها لشقّ طريق العلم لينشئ المعهد العلمي في صامطة التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو المعهد الثاني على مستوى المملكة؛ حيث افتتحه الملك سعود بن عبدالعزيز، رحمه الله، عام 1374.