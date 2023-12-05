حكايات من مدينة صامطة.. كتاب يفنّد أحداثًا وقصصًا مرّ بها تاريخُ المحافظة

وثّق كتابُ "حكايات من ماضي مدينة صامطة"، وهي إحدى محافظات منطقة جازان؛ الكثيرَ من العبق التاريخي لهذه المدينة التي يطلق عليها: مدينة العلم والعلماء ونبوغ المفكرين والأدباء ورجال الثقافة والشعر؛ حيث مرّت هذه المدينة بالكثير من الحكاوي والأحداث.
وفنّد مؤلفُ الكتاب، وهو أحد وجهاء المحافظة ورجالات التعليم ورئيس المجلس البلدي في محافظة صامطة سابقًا، أحمد بن محمد باري مكرمي؛ القصصَ والحكايات التاريخية والأحداث التي مرّت بها، والشخصيات العلمية الذين كان لهم بصمات في تطوير المدينة وأهلها علميًّا؛ منهم الشيخ عبدالله القرعاوي، والشيخ حافظ الحكمي، والذي كان لهم الفضل في حثّ وتوجه أبنائها لشقّ طريق العلم لينشئ المعهد العلمي في صامطة التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهو المعهد الثاني على مستوى المملكة؛ حيث افتتحه الملك سعود بن عبدالعزيز، رحمه الله، عام 1374.
كما احتوى الكتاب على حكايات الإنسان البسيط التاجر أصحاب المحلات وأصحاب المهن والحرف، وأبناء المدينة ورجالات الدولة، الذين أصبحوا بعد ذلك مساهمين في بناء وطنهم، وأوفياء لمدينتهم بالدعم والتطوير.
الكتاب يحوي الكثيرَ من أسماء الشخصيات والأماكن والأحداث، ويروي المؤلفُ سلسلةَ أحداث الحكايات باللغة البسيطة والسهلة؛ ليستمرّ القارئ ويتابع سرد تلك القصص بكل اهتمام ومتعة.