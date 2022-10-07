"كتاب الرياض".. 4 مبدعين في أدب الرحلات يوضحون مراحل تحويل اليوميات لنص أدبي

يغلب التخصص المعرفي على الندوات الحوارية لمعرض الرياض الدولي للكتاب، فموضوع كل ندوة يتوافق دائماً مع المهتمين به من ناحية التخصص، وعدد هؤلاء المهتمين قد يَصغر أو يَكبر، لكنه من المستبعد أن يضم مهتمين بحقول معرفية مختلفة ومتنوعة، مثلما يحدث في الموضوعات، التي تتسم بطابع جماهيري، إلا أن المعرض شهد مساء اليوم (الجمعة)، ندوة حوارية من هذا النوع، حملت عنوان "كيف تحول يوميات رحلتك إلى نص أدبي"، وهو موضوع جماهيري، يُفيد كل الأشخاص بمعزل عن اهتماماتهم المعرفية، وقد بينت الندوة كيف يمكن لكل شخص كتابة يومياته، لاسيما أثناء رحلاته.