"كتاب الرياض".. 4 مبدعين في أدب الرحلات يوضحون مراحل تحويل اليوميات لنص أدبي

يغلب التخصص المعرفي على الندوات الحوارية لمعرض الرياض الدولي للكتاب، فموضوع كل ندوة يتوافق دائماً مع المهتمين به من ناحية التخصص، وعدد هؤلاء المهتمين قد يَصغر أو يَكبر، لكنه من المستبعد أن يضم مهتمين بحقول معرفية مختلفة ومتنوعة، مثلما يحدث في الموضوعات، التي تتسم بطابع جماهيري، إلا أن المعرض شهد مساء اليوم (الجمعة)، ندوة حوارية من هذا النوع، حملت عنوان "كيف تحول يوميات رحلتك إلى نص أدبي"، وهو موضوع جماهيري، يُفيد كل الأشخاص بمعزل عن اهتماماتهم المعرفية، وقد بينت الندوة كيف يمكن لكل شخص كتابة يومياته، لاسيما أثناء رحلاته.
ورغم أن الرحالة الكويتي عبدالكريم الشطي، ذائع الصيت في مواقع التواصل الاجتماعي، وكاتب أدب الرحلات، كان المتحدث الأخير في ترتيب المتحدثين في الشطر الأول من الندوة، إلا أنه انفرد بتوضيح كيفية تحويل يوميات الرحلة إلى نص أدبي، ملتزماً بموضوع الندوة، ومتحدثاً في صلبها.
واستعرض "الشطي" مراحل كتابة اليوميات، وتحويلها إلى نص أدبي، مقسماً إياها إلى أربع مراحل هي: مرحلة التدوين اليومي، وتشمل تسجيل التفاصيل الصغيرة لأحداث الرحلة في إيجاز، وتسجيل المشاعر التي انتابت الشخص أثناء معايشة الأحداث، والمرحلة الثانية، الفكرة والصوت، وتتضمن اختيار الأحداث المناسبة في الرحلة للكتابة، واختيار الصوت الافتراضي لكتابتها به، حيث تتعدد الأصوات ما بين صوت المثقف، وصوت الصحفي، وصوت الأديب.
وأفاد "الشطي" بأن المرحلة الثالثة، الهيكل، وتتضمن بناء هيكل الأحداث وتسلسلها، ويجب أن تكتب الأحداث خلالها بإيقاع درامي، والمرحلة الرابعة: التشذيب، وتشمل حذف ثلث ما كُتب، ومراجعة الأفكار وتركيزها، وخلق انسيابية بين أجزاء النص.
وأوضح أن التحديات التي تواجه كتابة اليوميات، هي: قدرة الشخص على الحركة الدائبة لمعايشة أحداث رحلته، والعكوف بعد ذلك على كتابة النص.
وذكر "الشطي" أن التاريخ الذي نقرؤه ليس ما حصل، وإنما يقتصر على ما دونه المؤرخون، فهناك آلاف التفاصيل التي حدثت تاريخياً ولم يذكرها المؤرخين، فالحياة الإنسانية مغيبة عن كتابات المؤرخين، ولا توجد سوى في كتب الرحلات.
ورأى أن مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن أن تلغي أدب الرحلة، فالرحلة تكون أجمل عندما تُكتب في نص أدبي، ولا يُكتفى فيها بنشر مجموعة من الصور على مواقع التواصل.
من جهته، بيّن الدكتور عبدالله الخضير، أن كتابة أدب الرحلات تتطلب امتلاك أدوات الكتابة، والقراءة في كتب الرحلات، والقدرة على الكتابة بلغة فنية مجازية، وكتابة التفاصيل ضمن سياق منتظم يبتعد عن العشوائية.
وأشار "الخضير" إلى أنه بدأ تجربته في كتابة أدب الرحلات من جزر القمر، وقد حفزه على ذلك عدم معرفة الأشخاص بهذه الدولة.
من ناحيته، ذكر الكاتب يوسف المحيميد، أنه بدأ كتابة اليوميات، دون أن يكون مالكاً لأدوات هذا النوع من الكتابة، مضيفاً أنه كتب كتابه "حجر أحمر في منهاتن" في البداية كتدوين وليس تأليفاً لكتاب أدبي، وبعد مرور فترة زمنية تابع العمل به، ودفع به إلى النشر.
وأشار إلى أن كتابة اليوميات كنص أدبي ليست سهلة، والدليل أن الكثيرين على مدار التاريخ دونوا يومياتهم، ولكن غالبيتهم لم ينشروها.
بدوره، اعتبر الأكاديمي المغربي خالد التوزاني، الذي يكتب في أدب الرحلات، أن أدب الرحلات حالياً في طور التلاشي والاختفاء، بسبب تفضيل الناس توثيق رحلاتهم وتجاربهم بالصور، وليس تدوينها، مضيفاً أن أدب الرحلات يواجه عدة تحديات هي: عدم كتابة الأشخاص ليومياتهم، وما إذا كان القراء سيقبلون على قراءة أدب الرحلات، وإغواء الصورة للمتلقين وإبعادهم عن قراءة اليوميات.