"أدبي الطائف" يدشن الأعمال المسرحية الكاملة لسيدة المسرح السعودي "ملحة العبد الله"

وقال "الجعيد" إن النادي الأدبي الثقافي بالطائف أنهى طباعة الأعمال المسرحية الكاملة للكاتبة المسرحية ملحة العبد الله، والتي تقع في خمسة أجزاء بعد مراجعتها من قِبل عضو مجلس الإدارة بالنادي المخرج المسرحي عبد العزيز عسيري، والذي سيدير لقاء حفل التدشين، وذلك في مقر النادي بالفيصلية، مساء الخميس المقبل بعد صلاة المغرب مباشرة.