"أدبي الطائف" يدشن الأعمال المسرحية الكاملة لسيدة المسرح السعودي "ملحة العبد الله"

يحتفي النادي الأدبي الثقافي بالطائف بتدشين الأعمال المسرحية الكاملة للكاتبة المسرحية السعودية الدكتورة ملحة العبد الله (سيدة المسرح السعودي)، بحضور عددٍ من الأدباء والمثقفين.
أوضح ذلك رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله الجعيد، مشيرًا إلى أنه سيتم تدشين أعمال سيدة المسرح السعودي ضمن برنامج النادي "رق منشور".
وقال "الجعيد" إن النادي الأدبي الثقافي بالطائف أنهى طباعة الأعمال المسرحية الكاملة للكاتبة المسرحية ملحة العبد الله، والتي تقع في خمسة أجزاء بعد مراجعتها من قِبل عضو مجلس الإدارة بالنادي المخرج المسرحي عبد العزيز عسيري، والذي سيدير لقاء حفل التدشين، وذلك في مقر النادي بالفيصلية، مساء الخميس المقبل بعد صلاة المغرب مباشرة.
ودعا "الجعيد" المثقفين والمثقفات للحضور والمشاركة في حفل التدشين حيث سيتم توقيع المؤلفة لهذا الإصدار.