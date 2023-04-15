هيئة التراث تكتشف أول النقوش الدادانية في القصيم وترصد موقعًا تراثيًّا جديدًا

وانطلاقًا من هذه الاكتشافات أعدّت الهيئة خطة المسح الأثري لمنطقة القصيم للموسمين الرابع والخامس؛ حيث سيغطي الموسم الرابع الجزء الجنوبي من طريق القصيم - حائل، والحد الغربي لها حدود منطقة حائل، والحد الجنوبي طريق البتراء - سميراء، والحد الشرقي من الشمال إلى الجنوب القرعاء، الضلفعة، الشيحية، المصك، فيما يغطي الموسم الخامس الجزء الشمالي من طريق القصيم - المدينة المنورة، والحدّ الشمالي لها من الغرب إلى الشرق العيثمة، النحيتية، البعائث، وتدة، وحتى الخوة والحد الشرقي لها طريق البتراء - سميراء.