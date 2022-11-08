مهرجان البحر الأحمر السينمائي يختار 13 فيلماً ضمن مسابقة الفيلم القصير

اختار مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أمس، 13 فيلماً من نخبة الأفلام الدولية القصيرة المشاركة في مسابقة البحر الأحمر من قارتَي آسيا وأفريقيا، التي ضمّت 26 فيلماً تمثّل نخبة إبداعات السينما العالمية، والمقرّر عرضها ضمن فعاليات الدورة الثانية للمهرجان التي ستنطلق في جدة خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر المقبل.
وشملت قائمة الأفلام المختارة: فيلم "الصبيّ الذي لا يبصر الجمال"، و"صيف هادئ"، و"حُطام دالا"، و"شمعة فانغ "، و"توقف ليلي"، و"الثلج في سبتمبر"، و"ينتهي الانقسام"، و"الاقتحام"، و"العاصفة"، و"خرير الماء"، و"تسوتسوي"، و"حساء السلاحف"، وفيلم "هل سيأتي؟".
وأوضح مدير البرنامج الدولي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كليم أفتاب؛ أن اختيارات هذا العام من الأفلام تضمنت عدداً من القصص ضمن برنامج السينما القصيرة، تتيح الاطلاع على الثقافات الأخرى من خلال أعمال أبرز صانعي الأفلام.
ودعت مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير صُنّاع الأفلام كافة، إلى المشاركة في برنامج أيام المواهب، الذي ينطلق في الفترة من 7 - 8 ديسمبر 2022 ضمن إطار أنشطة سوق البحر الأحمر، والذي يشكّل جسراً بين صناعة الأفلام القصيرة والطويلة، ويتضمّن مجموعة من المحاضرات التحفيزية والاجتماعات الفردية وبرامج إرشادية، وذلك على مدار يومين كاملين.