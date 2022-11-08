مهرجان البحر الأحمر السينمائي يختار 13 فيلماً ضمن مسابقة الفيلم القصير

اختار مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أمس، 13 فيلماً من نخبة الأفلام الدولية القصيرة المشاركة في مسابقة البحر الأحمر من قارتَي آسيا وأفريقيا، التي ضمّت 26 فيلماً تمثّل نخبة إبداعات السينما العالمية، والمقرّر عرضها ضمن فعاليات الدورة الثانية للمهرجان التي ستنطلق في جدة خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر المقبل.