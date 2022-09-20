"أدبي الشرقية" ينظّم ندوةً عن "الملك عبدالعزيز في ذاكرة كتّاب الخليج" و"مسابقة الشبل"

وفي كلمته في افتتاح الاحتفالية رحّب رئيس مجلس إدارة النادي والأمين المساعد لاتحاد الأدباء والكتاب العرب الناقد والإعلامي محمد بن عبدالله بودي، بالمشاركين والمتحدثين من الكتّاب والأدباء الخليجيين في الندوة الكبرى التي تناولت "الملك عبدالعزيز في ذاكرة كتّاب الخليج"، وشارك فيها من سلطنة عمان الشاعر المهندس سعيد الصقلاوي عضو مجلس الدولة ورئيس "الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء"، ومن مملكة البحرين الشاعر والإعلامي الدكتور راشد نجم رئيس "أسرة أدباء وكتّاب البحرين"، ومن دولة الكويت الباحث والكاتب طلال الرميضي رئيس "رابطة الأدباء الكويتيين" السابق، والكاتب والآثاري بشّار خليفوه، وأدارتها الدكتورة بدور العثمان رئيس قسم التاريخ في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.