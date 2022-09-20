"أدبي الشرقية" ينظّم ندوةً عن "الملك عبدالعزيز في ذاكرة كتّاب الخليج" و"مسابقة الشبل"

عقد نادي المنطقة الشرقية الأدبي في مدينة الدمام، احتفالًا باليوم الوطني الثاني والتسعين؛ حزمة فعاليات ثقافية متنوعة.
وفي كلمته في افتتاح الاحتفالية رحّب رئيس مجلس إدارة النادي والأمين المساعد لاتحاد الأدباء والكتاب العرب الناقد والإعلامي محمد بن عبدالله بودي، بالمشاركين والمتحدثين من الكتّاب والأدباء الخليجيين في الندوة الكبرى التي تناولت "الملك عبدالعزيز في ذاكرة كتّاب الخليج"، وشارك فيها من سلطنة عمان الشاعر المهندس سعيد الصقلاوي عضو مجلس الدولة ورئيس "الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء"، ومن مملكة البحرين الشاعر والإعلامي الدكتور راشد نجم رئيس "أسرة أدباء وكتّاب البحرين"، ومن دولة الكويت الباحث والكاتب طلال الرميضي رئيس "رابطة الأدباء الكويتيين" السابق، والكاتب والآثاري بشّار خليفوه، وأدارتها الدكتورة بدور العثمان رئيس قسم التاريخ في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
وتخلّلت الندوة فواصل شعرية قدمها الشعراء: عبدالصمد المطهري، وشيخ صنعاني، وماجد الجهني، وماجد الغامدي، وعلي الزهراني، وعامر الصويغ، ومتعب الغامدي.
كما تضمّنت الاحتفالية عقد مسابقة المذيع الراحل ماجد الشبل رحمه الله؛ لإلقاء القصائد الوطنية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية "الصفوف العليا" والمرحلة المتوسطة، والتي أسفرت نتائج لجنة تحكيمها عن إعلان الفائزين من الطلاب والطالبات من المرحلة المتوسطة؛ وهم كلٌّ من:
المركز الأول مهدي مناوس.
المركز الثاني أنس النصر.
المركز الثالث سلمان الخضير.
أما الفائزون من الطلاب والطالبات في المرحلة الابتدائية فهم:
المركز الأول خالد اليحيى.
المركز الثاني أحمد ميرة.
المركز الثالث لطيفة القصيمي.
كما تضمّنت الاحتفالية مسابقة الفنان التشكيلي عبدالعزيز المبرزي لرسم لوحة الملك عبدالعزيز، طيّب الله ثراه، لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية "الصفوف العليا"، والمرحلة المتوسطة؛ حيث أسفرت نتائج التحكيم في المسابقة من الطلاب والطالبات في المرحلة المتوسطة عن فوز كلٍّ من:
المركز الأول هبة الشيخ.
المركز الثاني بلقيس الحاجي.
المركز الثالث ماري غامز.
أما الفائزون من الطلاب والطالبات من المرحلة الابتدائية فهم:
المركز الأول فاطمة بومجداد.
المركز الثاني أحمد العامر.
المركز الثالث مريم المحسن.
وصاحب الفعاليات "العرضة السعودية" احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية الغالية.
وفي ختام الاحتفاليات كرّم رئيس مجلس إدارة النادي الناقد محمد بودي، المشاركين في الندوة، ولجنة التحكيم، والداعمين للاحتفالية، والفنان التشكيلي عبدالعزيز المبرزي؛ بشهادات تقدير وإصدارات النادي.
شارك في التكريم مدير فرع وزارة الخارجية في المنطقة الشرقية عبدالله الحربي، ومدير القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية المهندس حمدي الشراري، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد السابق الدكتور عبدالله اللحيدان، وأستاذ التاريخ في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالعزيز الشبل، وكذلك تم تكريم الفائزين في المسابقتين بمكافآت نقدية.
احتضنت الفعاليات قاعة الأميرة سحاب بنت عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود، في مقر النادي بحي المزروعية بعد صلاة المغرب مساء أول من أمس الأحد ٢٢ صفر ١٤٤٤هـ/ ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢م.