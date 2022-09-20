دارة الملك عبدالعزيز توثق الأدب النسوي في الحجاز قبل 88 عامًا

وقالت في صفحة أخرى: "لا أدري ماذا يقول عني بنو وبنات جنسي! أيرينني شاذة ويصمونني بالخروج ما دمت أحتفظ برأي الحجاب على أن تتعلم المرأة، ولا بأس من أن تكتب، ولا بأس من أن ترفع صوتها برأيها في المجتمع من وراء ما يصونها"، هذه نفثات قليلة آثرنا نشرها وعسانا نستطيع نشر غيرها في فرصة مواتية.. سباعي".