بحضور ممارسين ومنتجين ومخرجين.. "هيئة الأفلام" تنظم لقاءً افتراضياً عن "سينما المرأة"

وتحدّث المخرجون والمخرجات عن تجاربهم في تصوير القصص النسائية وما يتقاطع مع هموم المرأة، وناقشوا تجاربهم في إخراج أعمالهم، ولفتوا إلى أن وجود المرأة وتمكينها في المجال محلياً؛ يبرهنه ارتفاع نسبة حضورها خلال السنوات الماضية واستمرار تصاعدها حتى الآن.