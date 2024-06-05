المملكة ترأس مجموعة العمل الخاصة بإيجاد التوازن في قائمة التراث العالمي لليونسكو

وتهدف هذه المجموعة إلى النظر في التحسينات اللازمة لتضييق الفجوة في تمثيل الدول الأطراف في قائمة التراث العالمي، وتعزيز التوازن الجغرافي للقائمة، واقتراح حلول لمتطلبات التقييم الفني بما في ذلك تحسين أنشطة بناء القدرات، واستكشاف إمكانية استخدام مزودي خدمة إضافيين، واقتراح حلول مستدامة للمتطلبات المالية لعملية الترشيح لتنفيذ ما ورد أعلاه بما في ذلك التقييم الأولي، والنظر في تمديد تفويض صلاحيات مجموعة العمل المفتوحة بهدف البدء في التفكير بشكل أساس في تنفيذ التحسينات.