أصغر زائرة لمعرض الرياض للكتاب تحبّ القراءة عن الكائنات الخرافية والعملاقة

لفت مشهد اختيار "لدن" للكتاب انتباه "سبق"، فسألت أمها عن مدى حب "لدن" للقراءة، فبيّنت أن "لدن" شبّت على حبّ القراءة منذ سنيّ وعيها المبكرة، وقبل الالتحاق بالمدرسة؛ حيث تدرس حاليًّا بالصف الثاني الابتدائي، مضيفة أنها نمّت حب القراء عند "لدن" عن طريق قراءة القصص المشوقة، فكانت تقرأ لها القصص بانتظام، حتى أحبت القراءة، ودفعها حب القراءة إلى أن تطلب من أمها أن تعلمها مهارة القراءة قبل الالتحاق بالمدرسة.