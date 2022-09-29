أصغر زائرة لمعرض الرياض للكتاب تحبّ القراءة عن الكائنات الخرافية والعملاقة

إلى أعلى من مستوى قامتها الصغيرة بقليل، مدّت الطفلة لدن الغامدي، ذراعها إلى كتاب "جدتي دمية صغيرة"، بعد أن جذبها عنوانه الذي بدا أنه يتضمن قصة خرافية، من القصص التي يحفل بها الأدب الصيني، ثم شرعت في قراءة بعض سطوره.
انتظرتها أمها حتى فرغت من استطلاع الكتاب، ودار بينهما حوار قصير حول شراء الكتاب، الذي كان معروضًا في جناح دار الحكمة المشارك في معرض الرياض للكتاب.
لفت مشهد اختيار "لدن" للكتاب انتباه "سبق"، فسألت أمها عن مدى حب "لدن" للقراءة، فبيّنت أن "لدن" شبّت على حبّ القراءة منذ سنيّ وعيها المبكرة، وقبل الالتحاق بالمدرسة؛ حيث تدرس حاليًّا بالصف الثاني الابتدائي، مضيفة أنها نمّت حب القراء عند "لدن" عن طريق قراءة القصص المشوقة، فكانت تقرأ لها القصص بانتظام، حتى أحبت القراءة، ودفعها حب القراءة إلى أن تطلب من أمها أن تعلمها مهارة القراءة قبل الالتحاق بالمدرسة.
وذكرت الأم أن "لدن" تقرأ حاليًّا بعض الكتب بنفسها، وإذا استعصى عليها قراءة كلمة تستعين بها، وأنها تملك مكتبة صغيرة، ومن بين الكتب التي تقتنيها موسوعة "لاروس" للصغار، التي تقدم معلومات للأطفال عن العلوم والعوالم المختلفة، كما أنها تستخدم تطبيقًا على الهاتف الجوال لقراءة القصص وسماعها.
وعند سؤال "لدن" عن القصص التي تنجذب إليها، قالت: "أحب قصص الديناصورات".