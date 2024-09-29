فهم الصهيونية أولوية ثقافية لدى زوار "كتاب الرياض".. و"موسوعة اليهود" تحظى بتفضيلهم

وأوضح مسؤول بجناح دار الشروق في المعرض لـ"سبق"، أن "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية"، التي ألفها "المسيري" في ثمانية مجلدات، أكثر الكتب مبيعاً في جناح دار الشروق، وقد بيعت منها نسخ كثيرة، كما أنها أكثر الكتب سؤالاً من قبل زوار جناح دار الشروق.