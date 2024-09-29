فهم الصهيونية أولوية ثقافية لدى زوار "كتاب الرياض".. و"موسوعة اليهود" تحظى بتفضيلهم

تُظهر مؤشرات شراء الكتب في معرض الرياض الدولي للكتاب، أن فهم الصهيونية وسلوك الاحتلال الإسرائيلي، يُمثل أولوية فكرية وثقافية لدى العديد من زوار المعرض، ومن الواضح أن الاهتمام بفهم الصهيونية يندرج ضمن الاهتمام العربي العام بالعدوان الإسرائيلي الوحشي على الفلسطينيين واللبنانيين، والدور الغربي المتواطئ والداعم لهذا العدوان.
وتبين المؤشرات أن اختيارات زوار المعرض في فهم الصهيونية؛ تتركز على كتب ومؤلفات الدكتور عبدالوهاب المسيري، الذي قدم تحليلاً شاملاً ومعمقاً للصهيونية متناولاً جذورها التاريخية وأيديولوجيتها، من منطلق كون الصهيونية ظاهرة مركبة ومعقدة، بالإضافة إلى عامل مهم، أن "المسيري" قدم رؤى وبدائل فكرية للتعامل مع الصهيونية والاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح مسؤول بجناح دار الشروق في المعرض لـ"سبق"، أن "موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية"، التي ألفها "المسيري" في ثمانية مجلدات، أكثر الكتب مبيعاً في جناح دار الشروق، وقد بيعت منها نسخ كثيرة، كما أنها أكثر الكتب سؤالاً من قبل زوار جناح دار الشروق.
وقدّم "المسيري" تعريفات دقيقة لليهودية والصهيونية واليهود، والفرق بين اليهودية كدين والصهيونية كحركة سياسية، كما حلل الأيديولوجية الصهيونية وأهدافها الأساسية، ونقد الصهيونية وبيّن تناقضاتها الداخلية، وتناول أبعاد العلاقات بين الصهيونية والدول الغربية، وكيف استفادت الصهيونية من الدعم الغربي لتحقيق أهدافها، وبحث الصراع العربي الإسرائيلي من منظور نقدي، وشرح تأثير الصهيونية على الشعب الفلسطيني.