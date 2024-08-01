"الألكسو" تهنئ المملكة بمناسبة إدراج "الفاو" في قائمة التراث العالمي لليونسكو

وأضافت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة تونس، عن استعدادها لتقديم الدعم والعون لكل مجهودات صيانة التراث بمختلف أصنافه، مؤكدة أنها ستظل أبرز داعم لكل الملفات العربية المرشحة للتسجيل لدى اليونسكو.