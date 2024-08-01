"الألكسو" تهنئ المملكة بمناسبة إدراج "الفاو" في قائمة التراث العالمي لليونسكو

رفعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" اليوم، التهنئة إلى المملكة العربية السعودية بمناسبة إدراج مشهد قرية الفاو في قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو.
وأضافت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة تونس، عن استعدادها لتقديم الدعم والعون لكل مجهودات صيانة التراث بمختلف أصنافه، مؤكدة أنها ستظل أبرز داعم لكل الملفات العربية المرشحة للتسجيل لدى اليونسكو.
وأكدت في البيان ذاته أنها تضع كل إمكاناتها وخبراتها تحت تصرف البلدان العربية في مجالات صون الممتلكات الثقافية، والمحافظة عليها، وتوثيقها وتثمينها وحسن إدارتها في إطار مشاريع السياحة الثقافية وبرامج التنمية المستدامة بصفة عامة.