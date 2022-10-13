الفرقة الوطنية السعودية والكورال تشارك في مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة

أعلنت هيئة الموسيقى، اليوم، عن مشاركة الفرقة الوطنية السعودية والكورال، يوم الخميس 27 أكتوبر المقبل، في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ31، الذي سيقام خلال الفترة 20 أكتوبر إلى 3 نوفمبر في المركز الثقافي القومي "دار الأوبرا" بالعاصمة المصرية القاهرة؛ لتقديم مجموعة من الأغاني الفلكلورية من التراث السعودي.