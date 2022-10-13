الفرقة الوطنية السعودية والكورال تشارك في مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة

أعلنت هيئة الموسيقى، اليوم، عن مشاركة الفرقة الوطنية السعودية والكورال، يوم الخميس 27 أكتوبر المقبل، في مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ31، الذي سيقام خلال الفترة 20 أكتوبر إلى 3 نوفمبر في المركز الثقافي القومي "دار الأوبرا" بالعاصمة المصرية القاهرة؛ لتقديم مجموعة من الأغاني الفلكلورية من التراث السعودي.
وتفتح الفرقة الوطنية السعودية والكورال عرضها على مسرح محمد عبدالوهاب بمعهد الموسيقى العربي، أحد مسارح مهرجان الموسيقى العربية، بأغنية وطنية جماعية، ويليها عدد من الأغاني السعودية الفلكلورية الوطنية التراثية والطربية والحديثة، بمشاركة 16 من العازفين والكورال السعودي، لتعكس من خلالها الثقافة السعودية.
وتهدف هيئة الموسيقى من هذه المشاركة إلى تعزيز التبادل الثقافي الدولي، ونشر الثقافة الموسيقية السعودية، وتكثيف حضور القطاع الموسيقي في المحافل الثقافية الدولية المرموقة.