الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية تدشن الإعلان الرسمي لرحلة "قلب الجزيرة العربية"

وقدّم مارك إيفانز، قائد الرحلة الاستكشافية، عرضًا مرئيًّا عن سيرة جون فيلبي، الذي كان يتقن التحدث بعدة لغات من بينها اللغة العربية، وقال: فيلبي خاض سلسلة من المغامرات المثيرة على مدى ثلاثين عامًا؛ ولكن أعظمها كان عبوره للربع الخالي في عام 1932.