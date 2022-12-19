لقاء إعلامي لـ"مركز الملك عبدالعزيز" لإعلان أسماء الفائزين بجائزة الحوار الوطني

يعتزم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، تنظيم لقاء إعلامي؛ للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز "الحوار الوطني" في نسختها الثانية، بحضور الدكتور عبدالله الفوزان الأمين العام للمركز، وإبراهيم العسيري نائب الأمين العام للمركز، إضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، يوم الأربعاء 27 جمادى الأولى 1444هـ، الموافق 21 ديسمبر 2022م، بمقره في الرياض.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع وتحفيز الإنجازات الوطنية المقدمة من المؤسسات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد؛ ليكونوا شركاء بشكل مميز وفعال من خلال تقديمهم مبادرات تُسهم في تعزيز منظومة القيم الإيجابية التي يسعى المركز إلى ترسيخها في المجتمع.
وحَظِيَت الجائزة -في موسمها الثاني- بمشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد؛ حيث بلغ إجمالي عدد المشاركات في مختلف مسارات الجائزة الأربعة 172 مشاركة.
وخصص المركز عددًا من الجوائز مالية وعينية، سيتم منحها للفائزين خلال الحفل الذي سيقيمه المركز قريبًا لتكريمهم.
يُذكر أن جائزة الحوار الوطني تُعد إحدى مبادرات المركز الوطنية لإبراز وتعزيز قِيَم التسامح والتعايش والتلاحم، وتأتي ضمن اثنين وأربعين مبادرة نوعية نفّذها المركز لتحقيق أهدافه، بما يتماشى مع مرحلة التطوير والنمو التي تشهدها المملكة في جميع المجالات؛ تحقيقًا لتطلعات رؤية السعودية 2030 نحو بناء مجتمع متلاحم لوطن مزدهر.