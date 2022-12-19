لقاء إعلامي لـ"مركز الملك عبدالعزيز" لإعلان أسماء الفائزين بجائزة الحوار الوطني

يعتزم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، تنظيم لقاء إعلامي؛ للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز "الحوار ‏الوطني" في نسختها الثانية، بحضور الدكتور عبدالله الفوزان الأمين العام للمركز، وإبراهيم العسيري نائب ‏الأمين العام للمركز، إضافة إلى عدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، يوم الأربعاء 27 جمادى الأولى 1444هـ، الموافق 21 ‏ديسمبر 2022م، بمقره في الرياض.