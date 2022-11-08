"الثقافة" تقدّم "الحدائق الجيولوجية العالمية" ضمن برنامج "الخبراء"

ويعد هذا البرنامج أحد البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها وزارة الثقافة ضمن برنامج "الخبراء" الذي يعمل على تأهيل 30 خبيراً سعودياً في مختلف اتفاقيات وبرامج التسجيل في منظمة (اليونسكو) خلال 2021 - 2022؛ لتعزيز نسبة الخبراء السعوديين في مجال الإرث الثقافي والطبيعي دولياً، وزيادة عدد الخبراء المختصين في إعداد ملفات الترشيح في المنظمات الدولية وإدارتها.