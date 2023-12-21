"شيم" تعلن عن بدء استقبال المشاركات في جائزة "تمجيد" الشعرية بتبوك

أعلنت جمعية التنمية الأهلية بتبوك "شيم"، عن بدء استقبال المشاركات في جائزة "تمجيد" الشعرية بمنطقة تبوك 2023م، وتستهدف الشعراء والشاعرات من المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة، بجوائز نقدية تصل إلى 100 ألف ريال.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم أمس، بمقر جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك، بحضور ممثلي الوسائل الإعلامية ومثقفي ومثقفات المنطقة من المهتمين بالشعر والشعراء والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واستهل المؤتمر بكلمة لرئيس اللجنة العليا للجائزة عيد الذكري رحب فيها بالحضور، مبينًا أن الجائزة التي تُعنى بتمجيد الله سبحانه وتعالى، كأول مسابقة من نوعها على مستوى المملكة؛ تهدف إلى توظيف الإبداع الشعري بمجاليه الفصيح والنبطي في الثناء على المولى عز وجل، وتمجيده، والاعتراف بعظيم نعمه وآلائه، ضمن مسارين من مسارات الشعر النبطي والفصيح، وفق آلية عمل مشتركة تضمن ريادة هذه المسابقة واستمرارها للأعوام المقبلة.
بعد ذلك تحدث رئيس لجنة الجائزة للشعر الفصيح الدكتور حسن القرني، ورئيس لجنة الجائزة للشعر النبطي الدكتور إبراهيم البلوي، عن اشتراطات الجائزة ومعايير المشاركة فيها، إلى جانب الجدول الزمني للمسابقة التي ستمر عبر مراحل تنتهي بنهاية شهر رجب المقبل، لتبدأ بعدها اللجنتان أعمالها في فرز وترشيح القصائد الفائزة واستدعاء المنافسين، ليتم بعد ذلك الإعلان عن الفائزين بالمراكز الأولى من كل مسار.
وسيحصل الفائز بالمركز الأول في الشعر الفصيح على مبلغ 25 ألف ريال، والثاني على مبلغ 15 ألف ريال، فيما سيحصل الفائز بالمركز الثالث على مبلغ 10 آلاف ريال، ومثل ذلك للثلاثة الأوائل في الشعر النبطي، داعين الراغبين والمهتمين بالمشاركة، للاطلاع على شروط ومعايير الجائزة، والتعرف على المزيد من المعلومات حولها من خلال تحميل ملف الجائزة عبر الرابط التالي:
https://2u.pw/WBBhbB7
فيما يمكن للراغبين في المشاركة البدء بتعبئة بياناتهم، وإرفاق مشاركاتهم عبر الرابط :
https://forms.gle/ViZvDAHkxRa44EM77