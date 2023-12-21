"شيم" تعلن عن بدء استقبال المشاركات في جائزة "تمجيد" الشعرية بتبوك

واستهل المؤتمر بكلمة لرئيس اللجنة العليا للجائزة عيد الذكري رحب فيها بالحضور، مبينًا أن الجائزة التي تُعنى بتمجيد الله سبحانه وتعالى، كأول مسابقة من نوعها على مستوى المملكة؛ تهدف إلى توظيف الإبداع الشعري بمجاليه الفصيح والنبطي في الثناء على المولى عز وجل، وتمجيده، والاعتراف بعظيم نعمه وآلائه، ضمن مسارين من مسارات الشعر النبطي والفصيح، وفق آلية عمل مشتركة تضمن ريادة هذه المسابقة واستمرارها للأعوام المقبلة.