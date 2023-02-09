"الإمام".. محاضرة لهيئة تطوير بوابة الدرعية بنادي جدة الثقافي حول "يوم التأسيس"

أقامت هيئة تطوير بوابة الدرعية، مساء أمس، محاضرة بعنوان "الإمام" بمقرّ النادي الأدبي الثقافي بجدة، برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وبمناسبة ذكرى يوم التأسيس الثاني.
وألقى المحاضرة الدكتور بدران بن عبدالرحمن الحنيحن مدير عام إدارة الاعتماد الثقافي والتاريخي بهيئة تطوير بوابة الدرعية، حيث ركّز فيها على 7 محاور رئيسية شملت نشأة الإمام محمد بن سعود وحياته، وأبرز السمات في شخصيته، وفترة حكمه وأبرز الإنجازات في عهده، والأحياء التاريخية في الدرعية، والدولة السعودية الأولى بعد الإمام محمد بن سعود، وذكرى المؤسس ويوم التأسيس الذي تعود تفاصيله إلى عام 1727 ما يقارب 300 عام، كما تضمنت المحاضرة الحديث عن الدرعية وما تمثله من رمز للوحدة الوطنية.
جدير بالذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعية أولت تراث وثقافة الدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية عناية فائقة، ضمن جهودها في دعم التوعية بالجانب الثقافي والتاريخي، وتسليط الضوء عليه، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للخروج بأفضل المبادرات الثقافية التي توائم أهداف الهيئة ومساعيها الحثيثة نحو الحفاظ على تاريخ الدرعية التاريخية وثقافتها والاهتمام بالمجتمع المحلي للدرعية وإشراك أفراده بالحفاظ على تاريخ المنطقة كشاهدين على العصور التي مضت، حيث أقامت عددًا من الأنشطة المتعلقة بهذا المجال؛ بهدف إحيائه وتعزيز حضوره وصونه ليكون موروثًا تتعاقبه الأجيال اللاحقة.