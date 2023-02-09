"الإمام".. محاضرة لهيئة تطوير بوابة الدرعية بنادي جدة الثقافي حول "يوم التأسيس"

وألقى المحاضرة الدكتور بدران بن عبدالرحمن الحنيحن مدير عام إدارة الاعتماد الثقافي والتاريخي بهيئة تطوير بوابة الدرعية، حيث ركّز فيها على 7 محاور رئيسية شملت نشأة الإمام محمد بن سعود وحياته، وأبرز السمات في شخصيته، وفترة حكمه وأبرز الإنجازات في عهده، والأحياء التاريخية في الدرعية، والدولة السعودية الأولى بعد الإمام محمد بن سعود، وذكرى المؤسس ويوم التأسيس الذي تعود تفاصيله إلى عام 1727 ما يقارب 300 عام، كما تضمنت المحاضرة الحديث عن الدرعية وما تمثله من رمز للوحدة الوطنية.