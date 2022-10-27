"المكتبات" تعقد لقاءً مفتوحًا مع جمعية المكتبات والمعلومات السعودية

واستعرض التحديات التي تواجه القطاع، والبحث عن أوجه التعاون والتمكين مع الجهات ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على إحداث أثر اقتصادي واجتماعي مميز من خلال توفير فرص العمل، ودعم التعليم، وتنمية القدرات، وتعزيز الحضور الدولي الثقافي، وتمكين البحوث والمنافع الصحية، وتعزيز العادات القرائية والوعي، علاوةً على افتتاح 9 مكتبات بمفهومها الجديد "بيوت الثقافة"، وبناء 3 مكتبات جديدة، وتدشين 11 مكتبة ذاتية، و6 مكتبات صوتية، وإطلاق مكتبتين متنقلتين، ومنصة المكتبة الرقمية.