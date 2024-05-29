اليوم.. السعودية تستقبل النسخة الثالثة لمهرجان السينما الأوروبية

ويتميز المهرجان بمجموعة متنوعة من الأفلام المتوجة بالعديد من الجوائز، بما في ذلك جوائز الأوسكار والسعفة الذهبية، ويهدف المهرجان إلى تعزيز التبادل الثقافي وتعزيز السينما الأوروبية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين صناع الأفلام الأوروبيين والسعوديين من خلال تنظيم فعاليات جانبية مخصصة.