اليوم.. السعودية تستقبل النسخة الثالثة لمهرجان السينما الأوروبية

أعلنت مندوبية الاتحاد الأوروبي بالرياض، بالتعاون مع سفارات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومجموعة الصور العربية للسينما، عن النسخة الثالثة لمهرجان السينما الأوروبية بالمملكة العربية السعودية.
وتنطلق فعاليات المهرجان اليوم الأربعاء وتستمر إلى 6 يونيو المقبل.. وللمرة الأولى يتم تنظيم المهرجان في الرياض وجدة.
ويضم المهرجان 21 فيلمًا أوروبيًّا من هولندا وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وقبرص والتشيك وإيرلندا وإيطاليا وليتوانيا وإسبانيا والسويد والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان.
ويتميز المهرجان بمجموعة متنوعة من الأفلام المتوجة بالعديد من الجوائز، بما في ذلك جوائز الأوسكار والسعفة الذهبية، ويهدف المهرجان إلى تعزيز التبادل الثقافي وتعزيز السينما الأوروبية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين صناع الأفلام الأوروبيين والسعوديين من خلال تنظيم فعاليات جانبية مخصصة.