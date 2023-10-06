وزير الثقافة ونظيره العُماني يزوران معرض الرياض الدولي للكتاب ويحضران حفل الأوركسترا السلطانية

زار أمس وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 المقام في رحاب جامعة الملك سعود في الرياض، الذي تحضر فيه سلطنة عُمان الشقيقة بوصفها ضيف شرف دورة هذا العام من المعرض.