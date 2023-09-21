امسح QR Code عبر الجوال.. تدشين الجهاز رقم 12 لكبائن "مسموع" بالرياض

ويأتي تدشين هذا الجهاز امتدادًا للمرحلة الثانية التي أطلقتها الهيئة في الربع الأول من هذا العام في مدينة الأحساء، على أن يعقبه عدة أجهزة في كلٍ من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، وذلك ضمن مبادرة تقديم خدمات المكتبات في أماكن التجمعات إحدى المبادرات الاستراتيجية لهيئة المكتبات.